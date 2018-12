Eng Rees mam Vëlo vun Alaska bis Mexiko Anno 1990 - ouni Handy oder Internet- dat gouf elo an engem Buch festgehalen.D'Palme d'Or vu Cannes aus dem Mee, leeft elo och an de Lëtzebuerger Kinoen, "Shoplifters" aus Japan ass de Film vun der Woch.Emol eemol en anere Chrëschtdagsmenü: Eise Kach hëlt de Barbecue eraus an am Automag ginn d'Autoe getuned.Ausserdeem nach Theater op englesch a Musek op italienesch. Esou villsäiteg ass och dës Woch nees d'Weekend-Ronn.

Weekend-Ronn