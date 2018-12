Dëse Samschdeg hu mer awer och nach d'Kachbuch PALEO fir ënner de Beemchen mat Recetten aus der moderner Steenzäit.



Am Kino gouf un d'Kanner geduecht, dofir hu mer eis de Film "Mary Poppins" ugekuck. Eppes weider fir d'Kanner ass eng nei CD, mam Numm "Braddel Babbel".



Mat der Spezialistin vun der SDK pake mer d'Kaddoen ouni Pabeier an.



Mir klären, wéi eng Critèren d'Boxen um Autosdaach erfëlle mussen, a mam Roland Bisenius geet et 2.300 Kilometer ze Fouss vun engem Camino bei deen aneren.



En RTL-Weekend also an dat ganz ouni Chrëschtdagsstress.

RTL Weekend vum 22. Dezember