Dëse Samschdeg no 10 Auer teste mer an der Ronn nei Spiller vun der Expo Creativ an der Box.

Mir huelen Iech mat op Boxer an den Theater, wou och den Tom an den Damian matspillen, déi allebéid Trisomie 21 hunn.



Interessant gëtt en Elektroauto am Praxistest, léieren e Lëtzebuerger kennen, deen zu Wien lieft an d'Buch "Bock auf Liebe" geschriwwen huet, a baken en veganen Zitroune Kuch.



Den RTL Weekend huet vill gutt Virsätz fir d'Neit Joer...

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ...