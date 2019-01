Wien am dréiwe Januar no Luucht sicht, ka jo schonn u Vakanz denken, dofir schalte mer live op d'Vakanzfoire, maache Statioun zu Mailand am Alfa Romeo Musée a genéissen eng Piccata milanese. Mir stelle jonk Motocross-Champions vir. Am Kino begéine mer der franséischer Schrëftstellerin "Colette" an zu Déifferdeng am Stadhaus franséischsproochegen Humoristen.



Et gëtt Liicht um Enn vum groen Tunnel - e Samschdeg tëscht 10 an 12 an der Weekendronn.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.