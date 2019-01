Eise Film vun der Woch ass dëse Samschdeg "The Mule" vum a mam rüstege Clint Eastwood.



De jonke Pensionnaire Claude Lang aus der klenger Gemeng vu Mamer bréngt alles mat an d'Ronn, fir eng Quiche Lorraine.



De Fred Berend dreemt vun enger Schachschoul a senger Pensioun.



Mir léieren dee Lëtzebuerger kennen, dee fir d'Goodyear Pneue fir Porsche testen dierf. An invitéieren op d'Steeseler Kinosdeeg, wou och d'Rusty Boys gewise ginn.



Den RTL Weekend net nëmmen fir Pensionnairen, awer och, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer um Radio.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.