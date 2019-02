D'Mini-Entreprise "savons nous" stellt sech am RTL-Weekend vir, d'Liichtathletin Lara Marx invitéiert op den FLA Meeting an der Coque an op den Teller kënnt eng Péiterséilegwuerzelszopp.



De Film vun der Woch ass de Comedy-Drama "Green book" ronderëm de Pianist Dr Don Shirley an eisen Auto-Spezialist erzielt d'Geschicht vum "Italian dream from Germany", dem eemolegen Berardino.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.