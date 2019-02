Panamericana, Seidestrooss, Route 66 - e Samschdeg si mer op mythesche Stroossen ënnerwee, schmaachen donieft och déi indesch Kichen, déi net nëmme "spicy" ass, këmmeren eis ëm d'Boboe vun de Fussballspiller, stellen den Ensembel a Programm KabarÖ vir a verzéien och dem Film vun der Woch "Can you ever forgive me?".Huelt iech zwou Stonnen a gitt mat op den Tour mam RTL-Weekend e Samschdeg tëscht 10 an 12.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.