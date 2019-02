De romanteschen Drama "If beale street could talk" vum Barry Jenkins analyséiere mir dëse Samschdeg zesummen am RTL-Weekend. Nach ass et ze fréi, fir ze kucken, wéi eng Filmer mam gëllene Bir zu Berlin belount ginn. Mam Theo Péporté intresséieren mer eis méi speziell fir d'Kategorie Kanner- a Jugendfilmer.



Mir sichen de Kontakt mam Raphael Fiegen, dee mat sengen 2 Schlittenhënn op Expeditioun a Schweden ass.



4x4 Offroad fuere mécht Spaass: Mir kucke wou dat zu Lëtzebuerg geet.



Den Nicolas Szele verréit eis wat fir hien an eng Feierstengszalot gehéiert.



A mir léieren d'Juliette Wiscourt-Kauffmann kennen, déi e Sonndeg e ronne Gebuertsdag feiert. 99+1.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien