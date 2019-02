Et geet ëm vrun allem ëm Nimm an der Weekendronn:Do sinn emol déi nei vum Bensin op der Pompel. Oder vun enger Kultur-Plaz mam Numm Brandbau zu Wolz, wou Musek an Theater gespillt ginn. Jeunesse Esch heescht de Rekord-Champion am Fussball an Tabelleleader bei der Reprise vum Championnat.De Robert Redford gehéiert zu de Grousse vun Hollywood a steet mat 82 nees als Gauner vrun der Kamera. An de Karl Lagerfeld gehéiert zu de Grousse vun der Moud, säin Numm a säi Stil wäerten och no sengem Doud bleiwen.Iwwer all dës Nimm ass genuch ze soen e Samschdeg tëscht 10 an 12 ... a Fuesent maache mer och nach.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.