De Fuesweekend laude mer hei um Radio zesumme mam DJ Al an, deen e Sonndeg op der Dikrecher Kavalkad zesumme mat RTL You a Cool Feet um Won vum Club des Jeunes vu Chrëschtnech Stëmmung mécht.



Ier d'Faaschtenzäit ufänkt, zerwéiert d'Pucky Szele Mettwurscht-Croqueten



"Vice" heescht eise Film vun der Woch, fir deen de Christian Bale 18kg zougeholl huet.



Mam Alesssandro Zanardi kucke mer op säin Neiufank no der Formel 1 a sengem schwéieren Accident.



An de Raphael Fiegen kënnt eis zielen, wéi seng Expeditioun mat 2 Schlittenhënn duerch Schweden verlaf ass.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.