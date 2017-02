D'Burkaverbued an de Platzverweis, 2 Sujeten, déi d'national Politik dominéiert hunn an direkt eppes mam Zesummeliewen an der Gesellschaft ze dinn hunn a wou sech d'Regierung de Spagat versicht.



Am Ausland dominéiert d'Indignatioun virun der Politik vum Donald Trump an dem Demontage vum Kandidat vun der franséischer Gauche, dem François Fillon.

Ënner anerem op dës Sujeten kommen mir am Presseclub e Sonndeg ze schwätzen.



D'Invitéen am Presseclub um Sonndeg:



d'Josée Hansen aus dem Land

de Marc Schlammes vum Wort

den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt

an de Luc Caregari vun der Woxx