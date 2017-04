5 Joer nodeems den deemools neie Wirtschaftsminister Etienne Schneider fir eng Missioun un d’amerikanesch Westküst gereest ass, huelen d’Lëtzebuerger Weltraumpläng ëmmer méi konkret Formen un. Eng eege Wirtschaftsmissioun fir de Beräich Weltraumressourcen, deen als Finalitéit de Spacemining huet, d.h. d’Zréckbréngen op d’Äerd vu Metaller vun Asteroiden: Dat huet sech fir d’Press, déi mat op dës Missioun war, genee wéi fir de Minister am Joer 2012 fir d’éischt emol wéi Science fiction unhéieren. Wann een allerdéngs op der Plaz mat Leit geschwat huet, déi wesentlech méi Know-how an där Matière hunn an déi engem soten, dass wuel e Risiko domat verbonnen, et awer méiglech ass, da kann een d’SpaceResources an de Spacemining als grouss Chance fir d’Zukunft vum Land ugesinn. Mä si se dat, oder muss een do net awer e puer Bemolen uféieren?

Mir hunn eis an dësem Presseclub mam Bilan vun där Rees an de Weste vun den USA befaasst, mat den Ängschten, déi een an den nächste Jore fir Lëtzebuerg op deem Gebitt kann hunn, awer och mat de Chancen, mam legale Kader a mat kuerz- bis mëttelfristeg wichtegen Datumer.





Presseclub vum 24.4.17



Invitéen am Presseclub waren um Sonndeg:

Raymond Klein vun der woxx



Pierre Reyland vum Radio 100,7



Olivier Tasch vum Jeudi



Bernard Thomas vum Lëtzebuerger Land.