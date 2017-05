Wat ass vun de Rieden zur Lag vun der Natioun an zum 1. Mee zréckzebehalen? Wéi geet et op der Uni virun no der Demissioun vum Recteur? A wou steiert Frankräich nom zweeten Tour vun de Presidentewahlen hin?

Invitéen am Presseclub sinn:

François Aulner vum Paperjam

Claude Karger vum Journal

Robert Schneider vum Tageblatt

Dany Schumacher vum Lëtzebuerger Wort