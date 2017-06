Ënner anerem ëm de jéngste Politmonitor, den ugekënnegte Streik am Spidolssecteur an d’Wahlen a Groussbritannien geet et e Sonndeg am Presseclub.



Invitéen am Presseclub sinn:



Christoph Bumb vum Lëtzebuerger Wort



De Claude Karger vum Journal



Den Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek



De Robert Schneider vum Tageblatt