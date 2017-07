Wat ass aus der nationaler Aktualitéit vun de leschte Méint - ausser de Kierchefabriken an den eenzelne Politmonitoren - zréckzebehalen? Wou loung op internationalem Plang de Schwéierpunkt, nieft de Wahlen a Frankräich, Groussbritannien an den USA, dem Brexit an den Attentater an Europa? A wat ass sech vun den nächste Méint z’erwaarden, ofgesi vun de Gemengewahlen heiheem?Doriwwer schwätzen dëse Sonnden de Claude Karger vum Journal, de Raymond Klein vun der woxx, den Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, de Robert Schneider vum Tageblatt an d’Dany Schumacher vum Lëtzebuerger Wort.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg tëscht Véierel op 11 a Mëtteg op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.