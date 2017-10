CSV gestäerkt, d'Regierungsparteie geschwächt mat Datzen a villen Gemengen fir d'Gemengepäpp- a Mammen, déi op Plazen regelrecht vun de Wieler de leschte Sonndeg ofgestrooft goufen. Sou loosse sech d'Gemengewahle resuméieren. Eng Woch drop maache mer nach eng Kéier d'Analys a kucken, wat op nationalpoliteschem Plang offierft.



Am Presseclub kommen mer awer och op de Budgetsprojet 2018 ze schwätzen an doriwwer, wéi heimat soll d'Zukunft vum Land preparéiert ginn.



E Sonndeg diskutéieren an der Journalisteronn: d'Josée Hansen aus dem Land, de Raymond Klein vun der Woxx, de Marc Schlammes aus dem Wort an de Robert Schneider aus dem Tageblatt.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg tëscht Véierel op 11 a Mëtteg op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.