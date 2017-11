Ëm d’Nowéie vun de Gemengewahlen, de Rifkin-Prozess an d’Sozialpolitik geet et am Presseclub.



Invitéë sinn d’Bérengère Beffort vum Lëtzebuerger Wort, de Claude Karger vum Journal, den Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek an den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg tëscht Véierel op 11 a Mëtteg op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.