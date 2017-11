Ë.a. ëm d’Ouvertureszäite vun de Butteker, d'Burka-Verbuet an den LSAP-Meeting vun der leschter Woch geet et e Sonndeg am Presseclub. Invitée sinn de François Aulner vum Paperjam, de Claude Karger vum Journal, de Lucien Montebrusco vum Tageblatt an de Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort. De Presseclub héiert Dir e Sonndeg tëscht véierel op 11 a Mëtteg op RTL Radio Lëtzebuerg.

