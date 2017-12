D'Resultater aus dem Politmonitor, d'Zukunft vun der asbl Esch 2022, déi zweet Phase vum Brexit, e Bréif vum Vizepremier Schneider un den CSV-Spëtzekandidat Wiseler an en neit Mobilitéitsgefill duerch den Tram - alles Sujeten, déi dëser Deeg d'Aktualitéit bestëmmt hunn.

Mir schwätzen driwwer - an eiser Sonndes-Journalisteronn.

Invitéen am Presseclub sinn um Sonndeg:

d'Dani Schumacher aus dem Wort,

den David Marques vum Quotidien,

de Richard Graf vun der Woxx,

an d'Josée Hansen aus dem Land.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg tëscht Véierel op 11 a Mëtteg op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.