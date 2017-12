D'Regierung huet hire leschte Staatsbudget presentéiert a wëll Land a Leit mat Rifkin an aneren digitalen a Space-Mining-Projeten fit fir d'Zukunft maachen. Trotz allem läit d'Equipe vum Premier Bettel net an der Gonscht vun den aktuelle Wielerëmfroen an Politsondagen.

Wat muss nach geschéien, fir d'Rudder erëmgedréint ze kréien? Hunn d'Gemengewahlen awer nach en Impakt op d'national Politik?

Wéi schléit sech d'Oppositioun a wat ginn d'Wahlkampfsujeten 2018?

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Invitéen an der Spezial-Editioun beim Roy Grotz sinn:

d'Dany Schumacher aus dem Wort

den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt

de Raymond Klein vun der Woxx

de François Aulner vum Paperjam

an de Claude Karger aus dem Journal.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg tëscht Véierel op 11 a Mëtteg op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.