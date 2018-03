D'Journalisteronn um Sonndeg de Mueren analyséiert déi national an déi international Aktualitéit. - Op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Ëm d'Chamberleaks, adr- an CSV-Personalien an den neien Editpress-Generaldirekter geet et am Presseclub.



Invitée sinn de Jean-Claude Franck vum Radio 100,7, de Claude Karger vum Journal, de Lucien Montebrusco vum Tageblatt an d'Dany Schumacher vum Lëtzebuerger Wort.



De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg