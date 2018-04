Wat fir eng Léiere sinn aus de Police-Tëschefäll zu Bouneweg a bei Lausduer ze zéien? Wéi gesäit d'Zukunft vum ArcelorMittal-Wierk vun Diddeleng aus, dat eventuell muss ofgestouss ginn? A wou steiert Lëtzebuerg no der Chamberdiskussioun iwwert d'Landesplanung hin?



Ënner anerem doriwwer schwätzen dëse Sonnden:



Den David Marques vum Quotidien

De Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

D'Michèle Sinner vum Lëtzebuerger Land

Den Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek



