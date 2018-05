Den onerwaarten Doud vum Staatssekretär Camille Gira huet d'Lëtzebuerger Politik, mee och d'Leit am Land déif getraff - d'Politik verléiert domat e Pilier am Domaine vun Ëmwelt- an Naturschutz.Mir kommen am Presseclub op dës Perte ze schwätzen: aner Sujete sinn d'Modalitéite fir Member am Staatsrot ze ginn, grad wéi méi oder manner nei politesch Mouvementer, déi sech virun de Wale creéieren.Dani Schumacher aus dem WortInes Kurschat vum LandClaude Karger aus dem JournalRichard Graf vun der WoxxRendez-vous fir de Presseclub wéi gewinnt e Sonndeg direkt no den Neiegkeete vun 11 Auer.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.