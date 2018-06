Weist d'Ausso vum Alex Bodry, dass sech d'3er-Koalitioun ausenee gelieft huet? Gëtt de Politmonitor am Hibléck op d'Chamberwalen e kloert Bild of? An entspriechen d'Accorde fir d'Fonction publique an de Fleegesecteur den Erwaardunge vun den Interessevertriedungen?



Invitéen dës Woch an der RTL-Journalisteronn:

Christoph Bumb vu reporter.lu

Claude Karger vum Journal

Lucien Montebrusco vum Tageblatt

an den Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.