Wat waren déi grouss national Sujete vun de leschte Méint? Wéi eng Vue hu mer elo op z.B. d'Gemengewalen, Esch2022, den Tram, de Wuesstem, d'Tëschefäll bei der Police, den Doud vum Camille Gira oder d'Meenungsverschiddenheeten an der Regierung? A wat huet nieft dem Donald Trump, dem Brexit an der SPD awer an der däitscher Regierung zanter September op internationalem Plang dominéiert? Ë.a. doriwwer schwätze mir dëse Sonndeg.

Invitéen dës Woch an der RTL-Journalisteronn:



Nic Dicken vum Journal



Ines Kurschat vum Lëtzebuerger Land



Ali Ruckert vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek



Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

