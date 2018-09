Ass d'Campagne fir d'Chamberwalen dee Concours d'idées, deen ee sech erhoffe konnt? Bréngen d'Revendicatioune vun de Sozialpartner d'Diskussioune virun? A soen d'Zerstéieren an d'Vandaliséiere vu Plakater eppes iwwert d'Stëmmung am Land aus?



Ënner anerem doriwwer schwätzen dëse Sonndeg:

devum Journaldenvun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollekdenvum Tageblattan devum Lëtzebuerger Wort



De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.