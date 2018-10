Wéi ass d'Walcampagne an den Ae vun der Press verlaf? Wéi hu sech d'Parteien an hir Spëtzekandidate mediewierksam duergestallt?



Huet d'Press hir Roll an der Walcampagne esou gespillt, wéi se hätt missten - kritesch, fair an transparent?



Mir diskutéieren driwwer an engem Presseclub-Spezial um Freideg virum Wal-Weekend

Um Dësch sëtzen:



d'Josée Hansen vum Land,

de Marc Schlammes vum Wort,

den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt,

d'Pia Oppel vum Radio 100,7,

de Luc Marteling aus der RTL-Internetredaktioun

an de Roy Grotz Chefredakter vum RTL Radio.



Moderatioun: Pit Everling



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir de Presseclub Spezial e Freideg vun 8.10 Auer un.