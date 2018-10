Am Presseclub-Spezial e Méindeg de Mëtteg

Fir e Méindeg de Moien d'Une vun den Zeitungen ze fëllen, war net schwéier. Méi interessant awer sécher ze hannerfroen, wéi de Wielerwëllen dann elo soll interpretéiert ginn a wat sech hannert de Resultater jee no Bezierk verstoppt.



Alles dat diskutéieren mer am RTL-Presseclub Spezial "Walen" e Méindeg de Mëtteg nom Journal op RTL Radio Lëtzebuerg.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Doriwwer diskutéieren an engem Presseclub-Spezial



de Marc Schlammes vum WORT

den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt

de Jean-Claude Franck vum Radio 100,7

an de Claude Karger aus dem Journal.





Moderatioun: Roy Grotz