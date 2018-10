Wouriwwer wäerten d'LSAP, d'DP an déi Gréng an de Koalitiounsverhandlunge besonnesch streiden? A wéi stinn d'Chancë vun enger CSV, dach nach an d'Regierung ze kommen?



Ë.a. doriwwer schwätzen dëse Sonnden:

de Christoph Bumb vu reporter.lu ,



de Richard Graf vun der woxx,



de Robert Schneider vum Tageblatt,



an d'Dani Schumacher vum Lëtzebuerger Wort.

