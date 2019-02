Ënnert anerem dat waren d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Nei Käpp un de Spëtzten vun CSV an LSAP, eng delikat Pre-Brexit-Situatioune mat villen Inconnuen, d'Patronat géint déi 2 decidéiert fräi Schaffdeeg, stännegt Rumouers beim Fonds du Logement an de Bilan vun der Lëtzebuerger Asylpolitik - Sujeten, déi an der Lescht an der Press dominéiert hunn, mir beliichten a kommentéieren d'Hannergrënn.

Invitéen am RTL-Presseclub dës Woch sinn:

d'Josée Hansen aus dem Land

de Marc Schlammes vum WORT

den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt

an de Richard Graf vun der WOXX.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.