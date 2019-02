Ënnert anerem dat sinn d'Sujeten am Presseclub, e Sonndeg tëscht 11 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Wat fir eng Léiere sinn aus dem déidlechen Tëschefall am Arméidépôt um Waldhaff ze zéien? Wéi kritt d'CSV de Sträit an der Partei gereegelt? A wéi eng Auswierkungen huet d'belsch Garde à vue vun hirer Europadeputéiert op déi Gréng?





Invitéen am RTL-Presseclub dës Woch sinn:

de Romain Hilgert vum Land

de Claude Karger vum Journal

de Robert Schneider vum Tageblatt

an de Joël Adami vun der WOXX.

De Presseclub héiert Dir all zweete Sonndeg kuerz no 11 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou Dir d'Emissioun dono och an der Rubrik Radio bei den "Emissiounen" fannt.