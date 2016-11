LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Dausende Polizisten, Riichter, Journalisten an Enseignanten goufen nom Putsch an der Tierkei vum Erdogan-Regime agespaart, d'Rechtstaatslechkeet gouf an de leschte Wochen a Méint a ville Punkten a Fro gestallt. Sou geet dat net, seet d'Europaparlament an fuerdert ee Stopp vun den Bäitrëttsnegociatiounen.



Ma verléiert d'EU domadder awer net di lescht Méiglechkeet, op de President Erdogan an seng AKP anzewierken? Oder wéini ass de Punkt erreecht, op deem ee seet: Stop, sou geet et net virun.



Dat sinn nëmmen zwou vu ville Froen, deene mer e Sonndeg an eisem Presseclub wëllen nogoen. Aner Themen sinn di kontrovers Kampagne vun der LSAP, den Donald Trump an di sougenannten Affäre Lunghi.

Et diskutéiere mat:

D'Dany Schumacher vum Wort,

den Nic Dicken vum Journal,

den Dhiraj Sabharwal vum Tageblatt,

den Romain Hilgert vum Lëtzebuerger Land

an den Richard Graf vun der Woxx