Presseclub vum 11.12.16



Mat der Steierreform geet dat drëttlescht Joer vun der Dräierkoalitioun op en Enn - wat bleift bei der Press als politesch Highlighten vun 2016 iwwreg a wou goufen Jalonen gesat?Dat hu mer e Sonndeg am Presseclub nogefrot.Mir hunn awer och iwwert d'PISA-Resultater diskutéiert, de Gehälteraccord beim Staat an d'Causa Lunghi/RTL/Bettel.International dominéieren d'Wahlresultater an Italien an Éisträich.Am Presseclub um Sonndeg hu matdiskutéiert:d'Josée Hansen aus dem Landde Luc Caregari vun der Woxxde Marc Schlammes aus dem WORTan den David Marques vum Quotidien.