... an e Samschdeg ass schonn den Déifferdenger Derby tëscht dem Progrès Nidderkuer an dem FC Déifferdeng 03. Et gëtt jo mëttlerweil behaapt, datt et dee brisantsten Derby am Land wär. Mat de Presidenten Fabio Marochi a Fabrizio Bei vun deenen zwee Clibb hu mer deemno schonn de verbale Match virum Match.