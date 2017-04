Radio - Sport Club: Betty Hoffmann (31.03.2017) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

Radio Sport-Club: Betty Hoffmann



D'Finale gi jo nom Modus „best of three“ gespillt. De leschte Sonndeg hat sech Walfer 3:1 zu Dikrech duerchgesat. Et huet een sech awer an der éischter Partie schwéier gedoen, sou d'Betty Hoffmann.

Walfer geet och um Samschdeg nees als klore Favorit an déi zweet Partie. Bis elo huet Walfer am Championnat nach kee Match verluer, awer 3 Sätz an dat war géint Dikrech. Dofir ënnerschätzt een Dikrech och net, esou d'Betty Hoffmann.

D'Isabelle Frisch vun Dikrech, déi am Sport Club als Iwwerraschungsgaascht bäigeschalt war, hëlt den Challenge natierlech un.

Bei deenen Dikrecher ass een sech awer och bewosst, datt ee virun allem d'Betty Hoffmann muss aus dem Spill huelen. Si ass nämlech d'Haaptspillerin vu Walfer, si huet vill Verantwortung an do ass et wichteg sou Spillerinnen séier an de Grëff ze kréien an am beschten auszeschalten, sou d'Isabelle Frisch.

Fir den Trainer Serge Karier kéint et e ganz spezielle Match ginn. Wann d'Residence nämlech och déi zweet Finale wënnt, géif hie mat engem Doublé op der Walfer Dammentrainerbänk ophalen.