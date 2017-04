Radio Sport-Club mam Bernhard Baldinger (07.04.2017) Invité am Radio Sport-Club war de Bernhard Baldinger.

Viru kuerzem ass de Bernhard Baldinger no 20 Joer als Nationaltrainer am Cyclissem an d'Pensioun gaangen. Ënnert him hunn eng ganz Partie talentéiert Coureuren et fäerdeg bruecht, dass se méi spéit zu der Welt-Elite op der Strooss gehéiert hunn a nach gehéieren. Just am Cyclocross ass dat net gelongen.

Haut an och an de leschte Joere war respektiv ass et esou, dass am Nowuess relativ vill Coureuren un den Depart vu Cyclocross Coursë ginn. De Bernhard Baldinger ass sech awer bewosst, dass meeschtens Schluss ass wann et bei d'Elite riwwer geet. Bis op de Gusty Bausch an de Christian Helmig ass een do net weider no vir komm.

Fir am Cyclocross säi Mann ze stoen, gëtt et fir de Bernhard Baldinger just ee Wee. An dat wär am Summer richteg ze schaffen, well och am Cyclocross geet et net duer nëmmen am Wanter richteg ze trainéieren. Am Summer mussen hei d'Grondlage fir déi kal Zäit am Joer geluecht ginn, sou de Bernhard Baldinger.

Een deen am Nowuess international am Cyclocross konnt mathalen, war de Jempy Drucker. Awer den Duerchbroch bei den U23 respektiv bei der Elite ass him och net gelongen.

De Berhard Baldinger ass awer zefridden, wéi dem Jempy Drucker seng Carrière sech op der Strooss entwéckelt huet. Schonn als U23-Fuerer ass de Lëtzebuerger am Sprint regelméisseg vir mat gefuer. Trotz e puer Ëmweeër ass de Jempy Drucker elo bei BMC ukomm, sou de fréieren Nationaltrainer.

An den nächste grousse Rendez-vous fir de Jempy Drucker ass e Sonndeg de Klassiker Paris-Roubaix.