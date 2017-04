Radio - Sport Club mam Thomas Grün (14.04.2017) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

Radio Sport-Club Thomas Grün



Den Ament spillen Gladiators vun Tréier am Playoff vun der zweeter däitscher Bundesliga em den Opstig.E Samschdeg den Owend brauch de Basketclub vun Tréier onbedéngt eng Victoire géint Chemnitz soss wier schonns Schluss. Dowéinst war e Freideg de Mëtten den Thomas Grün Invité am Radio Sport Club.

Fir den Thomas Grün ass et seng éischt Saison als Profi, an d'Resultat léisst sech bis ewell weisen. Den Ament steet de Lëtzebuerger Nationalspiller an der Starting Five, zielt also zu deene 5 Spiller déi de Match ufänken. E Samschdeg den Owend steet hie mat de Gladiators virun enger schwiereger Aufgab, déi mat ganz vill Drock verbonnen ass.

Et brauch een onbedéngt eng Victoire géint Chemnitz, well am anere Fall Tréier eliminéiert wier.



Et ass eng Best of Five Serie, dat heescht datt déi Equipe, déi als éischt 3 Matcher gewonnen huet, een Tour viru kennt.

Mental a kierperlech heescht et deemno all drëtten Dag voll do ze sinn. Fir den Thomas Grün kéint et e Samschdeg dee wuel wichtegste Match bis elo a senger nach jonker Karriär sinn.



Den Thomas Grün wäert och muer nees ee ganz wichtegen Bausteen vun de Gladiators sinn.

Mat senger éischter Saison ass hien egal wéi et muer ausgeet awer deck zefridden.



Tréier spillt e Samschdeg den Owend um 19 Auer géint Chemnitz an d'Arena dierft nees gutt gefëllt sinn, well iwwer 3.500 Spectateuren erwaard ginn.