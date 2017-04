Et ass den Highlight am Dammecyclissem bei eis am Land. Eng vun de Lëtzebuergerinnen, déi um Depart sinn ass d'Chantal Hoffmann vun der Belscher Formatioun Lotto-Soudal.

Vu Beruff ass d'Chantal Hoffmann Kiné. Wéi een dat mam Semi-Professionelle Cyclissem ënnert een Hutt kritt, dat war een Thema am Radio Sport Club.

Radio Sport-Club mam Chantal Hoffmann