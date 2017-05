E Sonndeg ass am Stade Josy Barthel d’Finale vun der Coupe de Luxembourg am Futtball.

Den F91 an d'Fola sti sech géintiwwer. Déi giel-wäiss kënnen den Doublé realiséieren. Hiren Trainer ass virum Weekend bei eis op Besuch a gëtt eis en Abléck an seng éischt Saison, déi direkt vum Erfolleg gekréint war. Mir kucken an engems, wat d’Erausfuerderunge fir d’Zukunft sinn.



Den Dino Toppmöller ass Invité am Radio Sport Club, dëse Freideg ëm hallwer 2.