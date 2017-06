© RTL.lu

Radio Sport-Club: Alwin de Prins



Dat war déi éischte Kéier bei de Spiller am Ausland. Doriwwer hu mir mam Missiounschef Alwin de Prins, deen dës Woch den Invité am Radio Sport Club war geschwat. Mam fréieren Héichleeschtungssportler an aktuelle Member vum Verwaltungsrot vum COSL hu mir awer och doriwwer geschwat, wat am Lëtzebuerger Sport nach alles verbessert muss ginn.