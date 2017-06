Bei der Elite ouni Kontrakt konnt sech den Tim Diederich souwuel am Contre la Montre wéi och an der Course en Ligne de Lëtzebuerger Championstitel sécheren. Den 28 Joer ale Coureur vun de Muselbikes huet an den zwou Course sengen direkte Konkurrente keng Chance gelooss. Mam neie Lëtzebuerger Champion schwätze mir iwwer den Zäitopwand, deen ee muss opbrénge fir als Amateur bei eis am Land eng Roll ze spillen an de Tour de France ass natierlech och een Thema.

