En Dënschdeg huet de Progrès Nidderkuer et fäerdeg bruecht, sech an der Europa-League-Qualifikatioun géint de Weltrekordchampion Glasgow Rangers aus Schottland fir den nächsten Tour ze qualifizéieren. No der 0-1 Defaitte zu Glasgow, hunn déi Nidderkuerer d'Sensatioun realiséiert 2-0 am Stade Josy Barthel ze gewannen. Dobäi huet den Olivier Thill deen éischte Gol preparéiert an de Sébastien Thill deen zweete mat engem Fräistouss direkt eragesat.