.Am Fréijoer gouf hien den Zweete beim Le Samyn an der Belsch an op der leschter Etapp vum Tour de Luxembourg gouf hien hannert dem Greg van Avermaet och den Zweeten. Dat si Resultater, déi sech weise loossen. Wat den Alex Kirsch sech fir Zukunft virgeholl huet doriwwer schwätze mir mat him ënnert anerem am Radio Sport-Club un.