Radio - Sport Club: Camille Gonderinger (15.09.2017) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

Resumé Radio Sport-Club / Reportage Franky Hippert



Mam Camille Gonderinger vun der FLTT war den Head of Organization op Besuch am Radio Sport-Club. Fir déi Benevole vun der Federatioun war et an de leschten Wochen méi wéi e Full Time Job.

12 bis 15 Stonnen an der Moyenne, an déi zwee lescht Deeg si besonnesch hefteg, seet de Camille Gonderinger. Déi 42 Equippen hunn nämlech missen Empfaange ginn, d'Spiller an d'Betreier goufen enregistréiert an kreditéiert, si goufen an d'Hoteller gefouert a kruten och déi néideg Informatiounen.

Et ass déi éischte Kéier datt déi Lëtzebuerger Dëschtennisfederatioun esou e grousst Evenement organiséiert. Vill Erfahrungswäerter huet een deemno net gehat,dofir huet ee sech bei anerer Verbänn ëmfrot an et war een och bei der WM zu Düsseldorf mat dobäi.

An esouguer wann een alles plangt, geschéien heiansdo Saachen, ob déi een keen Afloss huet. Wéinst dem schlechte Wieder huet een nämlech deels och missen ëmplangen. Ouni Reen hätten d'Sportler aus engem Hotel kéinten zu Fouss bei d'Coque goen, elo hu si awer misse mat Navette gefouert ginn.

Iwwerraschungsgaascht am Radio Sport-Club war d'Tessy Gonderinger, Duechter vum Camille Gonderinger, an FLTT-Nationalspillerin. E Freideg den Owend um 19 Auer kréien d'Lëtzebuerger Dammen et mat Kroatien ze dinn. Am leschte Match tëscht béide Natiounen hate sech d'Lëtzebuergerinnen an enger extrem spannender Partie op der Weltmeeschterschaft 3:2 duerchgesat.