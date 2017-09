Radio - Sport Club: Sacha Pulli (22.09.2017) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

Resumé Radio Sport-Club / Reportage Rich Simon





Invité am RTL Sport-Club war um Freideg den Handballspiller Sacha Pulli. Den Escher huet mat sengem Veräin déi leschte Saison den Doublé realiséiert an déi leschte Woch hu se d'Supercoupe gewonnen. E Samschdeg geet et dann mat engem neien Trainer an déi nei Saison eran.



Iwwer Trainer ass um Freideg vill am Sport-Club geschwat ginn. Virop iwwer deen neie vun Esch. De Markus Burger huet d'Successioun vum Holger Schneider iwwerholl. Fir de Sacha Pulli ass de Wiessel bis elo gelongen. Invité am RTL Sport-Club war um Freideg den Handballspiller Sacha Pulli. Den Escher huet mat sengem Veräin déi leschte Saison den Doublé realiséiert an déi leschte Woch hu se d'Supercoupe gewonnen. E Samschdeg geet et dann mat engem neien Trainer an déi nei Saison eran.Iwwer Trainer ass um Freideg vill am Sport-Club geschwat ginn. Virop iwwer deen neie vun Esch. De Markus Burger huet d'Successioun vum Holger Schneider iwwerholl. Fir de Sacha Pulli ass de Wiessel bis elo gelongen.

Radio Sport-Club: Sacha Pulli



Och an der Nationalequipe gouf et een Trainerwiessel. Ënnert dem Adrian Stot war de Sacha Pulli net méi motivéiert fir d'FLH ze spillen. Elo ass mam Maik Handschke een neie Mann do. De Sacha Pulli an de Maik Handschke hate bis elo scho Kontakt mateneen an den Handballspiller huet e positiivt Gefill, ob hie bei de nächste Matcher vun der Nationalequipe mat dobäi ass, weess hien awer nach net. De Mike Handschke.Fir un engem eventuelle Retour vum Sacha Pulli an d'Nationalequipe steet awer elo mol den éischte Match vum Championnat um Programm. An dat ass de Remake vun der Supercoupe. Esch spillt zu Bierchem.