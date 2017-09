D'Arbitter vu fënnef Federatioune wëllen hiren Hobby de Leit méi no bréngen, fir esou och dem Manktem vun den Hären an Dammen mat der Päif entgéintzewierken. De Jérémy Müller huet 22 Joer, ass zanter 7 Joer Arbitter a wäert des Saison eng éischte Kéier op héchstem nationalen Niveau päifen. Lescht Woch ass hien och op der Nuit du Football ausgezeechent ginn.De Mëtteg ass de Jérémy Müller den Invité am Radio Sport Club. Um 13.30 Auer gëtt ugepaff.