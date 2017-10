No de staarken Optrëtter géint Wäissrussland a Frankräich, steet de 37 Joer ale Goalkeep vum F91 Diddeleng Jonathan Joubert, deen u sech schonn an der Nationalequipespensioun war, am Match géint d'Skandinavier an an der leschter Partie vun dëser Campagne en Dënschdeg den Owend am Stade Josy Barthel géint Bulgarien, nees tëscht de Pottoen. Wéi gutt e sech do spiert, dat erzielt de Jonathan Joubert am Radio-Sport-Club an dee kënnt live vu Stockholm.