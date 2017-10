De Weekend fänken am Tennis d'BGL BNP Paribas Luxembourg Open un.

© pressphoto

Déi 17 Joer jonk Eléonora Molinaro spillt schonn eng drëtte Kéier bei dësem WTA-Dammen-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier an der Qualifikatioun. Dat grousst Talent vun der Schéiss, dat an der Juniorweltranglëscht schonn op der Plaz 85 stoung, gëtt als gréisst Hoffnung am Land ugesinn, fir eng Kéier Nofolgerin vu Minella, Schaul a Kremer ze ginn.