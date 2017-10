Lëtzebuerg huet an de leschte Jore schéi Säiten am Cyclissem geschriwwen, och bei den Dammen.

© pressphoto

Nieft dem Christine Majerus gehéiert och d'Elise Maes zu de Beschten am Land. Déi fréier Triathletin ass viru 4 Joer bei de Cyclissem gewiesselt an huet sech vu Joer zu Joer verbessert. D'Elise Maes huet ee grousst d'Zil virun Aen. An dat sinn déi olympesch Summerspiller 2020 zu Tokyo a Japan.Wéi realistesch d'Chancë sinn, derbäi ze sinn, doriwwer schwätze mir ënnert anerem mat der 25 Joer aler Sportlerin am Radio Sport-Club.