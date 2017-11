© pressphoto

Am Cyclissem ass hie wuel de perfekte Co-Equipier fir all Topfuerer, deen Titele wëll wannen. Dowéinst, an och aus genuch aner Grënn huet de Schëfflenger bei der franséischer Equipe ee Kontrakt bis 2020.Um Enn vu senger Saison zéie mir mam Ben Gastauer de Bilan a kucken och no vir, op méiglech Ziler fir d'Zukunft.